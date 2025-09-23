Головна Світ Політика
Рютте відповів, чи готове НАТО збивати російські літаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рютте відповів, чи готове НАТО збивати російські літаки
Рютте зробив заяву про РФ
фото: reuters

РФ неодноразово порушувала повітряний простір країн НАТО

НАТО ухвалюватиме рішення про застосування сили проти літаків чи дронів, що порушують повітряний простір Альянсу, залежно від розвідданих щодо рівня потенційної загрози. Про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий Альянс збивати російські літаки, які заходять у повітряний простір НАТО, Рютте наголосив, що «рішення ухвалюватимуть у режимі реального часу, виходячи з даних про небезпеку, яку становить літак».

Рютте також зауважив, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі під командуванням верховного головнокомандувача Алексуса Грінкевича мають усі повноваження, відповідальність та інструменти для прийняття таких рішень.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як повідомлялося, НАТО готове захищати кожен сантиметр своєї території, і ця «відданість» була продемонстрована на військовій базі Тапа в Естонії, поблизу кордону з Росією. База, назва якої перекладається як «вбивати», колись була радянським об'єктом, а тепер там базуються естонська армія та бойові групи НАТО, очолювані Великою Британією.

Теги: НАТО Марк Рютте

