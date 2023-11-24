В окупованому Криму пролунали потужні вибухи

У мережі зазначають про щонайменше сім потужних вибухів у районі міста Джанкой

У ніч проти 24 листопада у тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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У мережі зазначають про щонайменше сім потужних вибухів у районі міста Джанкой.

Офіційні джерела РФ про атаку безпілотників на Джанкой наразі не повідомляли.

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Лише о 2.05 росЗМІ повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Про причини не повідомляється. Через 18 хвилин після призупинення рух Кримським мостом було відновлено.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.