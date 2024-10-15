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Росіяни дистанційно мінують території Херсона: де може бути небезпечно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни дистанційно мінують території Херсона: де може бути небезпечно
Окупанти все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині
фото з відкритих джерел

За останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами

Російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє УНН. 

За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами.

Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

«З метою привернення уваги місцевих жителів працівники цивільного захисту населення встановили попереджувальні таблички про мінну небезпеку у парках міста, розташованих у прибережній зоні і які потенційно можуть бути заміновані ворогом дистанційно. Це парки Слави та Шевченківський. Наступні – «Херсонська фортеця» та Придніпровський парк», – заявив очільник МВА.

Нагадаємо, на півночі Рівненської області підірвався мотоцикліст. Рухаючись у прикордонній зоні між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував попереджувальні таблички «Небезпечно – міни».  Начальник  Рівненської ОВА зазначив, що життю мотоцикліста наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.

 

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Теги: населення Херсонщина міни

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