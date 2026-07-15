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Росія може застосувати українські дрони: Польща попереджає про можливі провокації

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Росія може застосувати українські дрони: Польща попереджає про можливі провокації
Сікорський вважає, що Путін у відчаї та програє
Фото: PAP

Голова МЗС Сікорський попередив, що Росія може атакувати країни НАТО чи навіть власні об’єкти

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може планувати масштабну провокацію (операцію під "фальшивим прапором"), повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Для цього Кремль може використати українські безпілотники, щоб атакувати територію країни НАТО або саму Росію, намагаючись таким чином виправдати свій подальший напад, зазначив міністр під час дебатів в Президентській бібліотеці та музеї Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі.

Польська сторона підозрює, що Володимир Путін шукає нові шляхи для ескалації. Оскільки він перебуває у відчаї та програє, Кремль може запустити дрони нібито з боку України по території Альянсу чи навіть по власних об'єктах.

«Путін навіть сказав щось подібне близько місяця тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використовувати їх для нападу на країну НАТО чи Росію, а потім відповісти на таку атаку. Це той тип дій, який він може планувати, тому що він у відчаї та програє», – нагадав глава польської дипломатії.

Він порівняв можливі дії Кремля з Гливицькою провокацією 1939 року, коли німецькі спецслужби, перевдягнені в польську форму, інсценували напад на радіостанцію, щоб виправдати вторгнення Третього Рейху в Польщу.

«Наше послання до Володимира Путіна таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього», – наголосив Сікорський.

Раніше США попередили Польщу про можливу підготовку Росією збройної провокації на території країни або держав Балтії. Такий сценарій у Москві можуть розглядати як спосіб перевірити реакцію НАТО та спробувати змусити західних союзників зменшити підтримку України.

Посадовці НАТО, хоча й вважають пряме наземне вторгнення наразі малоймовірним, також готуються до прихованіших сценаріїв. Аналітики нагадують, що ціль Кремля – відтіснення НАТО до кордонів 1997 року, а Україна є першою, але не останньою метою.

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Теги: росія Польща провокація дрон

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