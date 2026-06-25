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Росія запланувала провокації з польською символікою в Україні – ЦПД

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія запланувала провокації з польською символікою в Україні – ЦПД
Головна мета Кремля – політична дестабілізація, а також створення додаткової напруги і поглиблення розколу між Польщею та Україною
фото ілюстративне

Центр протидії дезінформації: організувати провокації доручили ГРУ РФ

Росія готує провокації з польською символікою в Україні, щоб посіяти напругу між Києвом і Варшавою саме в дні Конференції з питань відновлення України в Гданську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними Центру протидії дезінформації (ЦПД), завдання організувати провокації з польською символікою отримало Головне розвідувальне управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ). Здійснити їх росіяни планують безпосередньо на території України. Терміни обрані не випадково: акції готують саме на дні, коли в Гданську 25–26 червня проходить Конференція з питань відновлення України (URC-2026).

У ЦПД наголошують: головна мета Кремля – політична дестабілізація, посилення напруги і розкол між Польщею та Україною. Конкретного сценарію провокацій наразі не розкривають.

Провокації ЦПД фіксує на тлі затяжної кризи у відносинах Києва і Варшави: наприкінці травня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через указ про присвоєння підрозділу ЗСУ почесного найменування «Героїв УПА». У відповідь польські нагороди повернули глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Зеленський зрештою відмовився їхати на конференцію в Гданську – делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що антиукраїнські настрої знайшли відгук серед частини поляків, але пообіцяв не підживлювати напруження.

Це не перша спроба Москви розхитати українсько-польські відносини напередодні значущих подій. Раніше росіяни вже поширювали в Польщі фейк про «заражену їжу з України», намагаючись налаштувати поляків проти українців. ГРУ також фігурувало в подібних історіях: у 2024 році хакери, пов'язані з цим управлінням, зламали сервіс польського агентства PAP і розмістили фейкову новину про нібито мобілізацію двохсот тисяч поляків на війну з Росією. У ЦПД зазначають, що Росія системно намагається розсварити Україну з сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації, щоб ослабити позиції Києва на міжнародній арені.

Нагадаємо, делегацію України на конференції очолить прем'єрка Юлія Свириденко, яка розраховує на підписання низки угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо енергетики. Загалом сторони готують до підписання близько 200 угод і контрактів.

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Теги: Україна Польща росія Кароль Навроцький Дональд Туск президент Юлія Свириденко росіяни фейк провокація

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