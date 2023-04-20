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Суд у Гаазі: партія Орбана відхилила резолюцію про арешт Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд у Гаазі: партія Орбана відхилила резолюцію про арешт Путіна
Угорський уряд ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак не впровадив його до національного законодавства
фото: Facebook / Orbán Viktor

Агнес Вадаї: «Орбана цікавить Путін і прибуток, а не доля українських дітей, викрадених Росією»

Угорська політична партія «Фідес», яку очолює президент країни Віктор Орбан, не підтримала резолюцію про арешт російського диктатора Володимира Путіна у межах виданого Міжнародним кримінальним судом ордера. Про це заявила заступниця голови партії «Демократична коаліція» Агнес Вадаї під час пресконференції.

Угорський уряд ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак не впровадив його до національного законодавства.

«Демократична коаліція» Угорщини вважає, що чинний президент країни Віктор Орбан служить російському диктатору Путіну і за жодних обставин не дозволить його заарештувати на території Угорщини.

«Орбана цікавить Путін і прибуток, а не доля українських дітей, викрадених Росією. Саме тому у парламентському комітеті з закордонних справ «Фідес» хоч і говорив про мир, але відхилив резолюцію», – зазначила Вадаї.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Як повідомлялося, глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт Путіна.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною» і знову заявив про утиски етнічних угорців в Україні.

Згідно з джерелами The Guardian, конгрес США вже розробляє проект санкцій проти провідних політиків Угорщини, пов'язаних із партією прем'єр-міністра країни Віктора Орбана «Фідес». 

Читайте також: Компромат на Орбана. Угорський прем'єр погодився на дерибан України?
Теги: путін арешт Віктор Орбан трибунал Угорщина

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