Суд у Гаазі: партія Орбана відхилила резолюцію про арешт Путіна

Угорський уряд ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак не впровадив його до національного законодавства

Агнес Вадаї: «Орбана цікавить Путін і прибуток, а не доля українських дітей, викрадених Росією»

Угорська політична партія «Фідес», яку очолює президент країни Віктор Орбан, не підтримала резолюцію про арешт російського диктатора Володимира Путіна у межах виданого Міжнародним кримінальним судом ордера. Про це заявила заступниця голови партії «Демократична коаліція» Агнес Вадаї під час пресконференції.

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Угорський уряд ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак не впровадив його до національного законодавства.

«Демократична коаліція» Угорщини вважає, що чинний президент країни Віктор Орбан служить російському диктатору Путіну і за жодних обставин не дозволить його заарештувати на території Угорщини.

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«Орбана цікавить Путін і прибуток, а не доля українських дітей, викрадених Росією. Саме тому у парламентському комітеті з закордонних справ «Фідес» хоч і говорив про мир, але відхилив резолюцію», – зазначила Вадаї.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Як повідомлялося, глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт Путіна.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною» і знову заявив про утиски етнічних угорців в Україні.

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Згідно з джерелами The Guardian, конгрес США вже розробляє проект санкцій проти провідних політиків Угорщини, пов'язаних із партією прем'єр-міністра країни Віктора Орбана «Фідес».