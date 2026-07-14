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Росія працює над запуском балістичних ракет на відстань 5 тис км: Зеленський розповів деталі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Росія працює над запуском балістичних ракет на відстань 5 тис км: Зеленський розповів деталі
Зеленський зазначив, що зростання балістичної потужності РФ - лише питання часу
BFMTV

Зеленський наголосив на важливості співпраці для створення загальноєвропейської системи ППО

Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням новітньої системи протиракетної та протиповітряної оборони. Цей проєкт має стати відповіддю на розробку Росією методів запуску балістичних ракет на дальність до 5000 кілометрів, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BFMTV, передає «Главком».

«Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети і що вона вже має або незабаром матиме можливість запускати їх на відстань 5 000 кілометрів. Це лише питання часу», – пояснив Зеленський.

Щоб протидіяти цій загрозі, Україна працює над системами протиракетної оборони та системами протиповітряної оборони, які наразі проходять випробовування.

«Росія має ракети, які можуть вразити будь-яке європейське місто. Саме тому Європа повинна мати власну протиракетну оборону. Це буде дешевше, ніж «Патріоти», і має бути аналогічним», – наголосив президент.

Він додав, що цей проєкт буде на 100 % європейським.

«Ми будемо співпрацювати з Францією, Швецією, Данією, Італією, Норвегією та іншими країнами. Загалом це вісім країн, які можуть обмінюватися численними деталями. Це як «Лего», антибалістичне «Лего». Якщо наші випробування пройдуть успішно, ця нова система з’явиться вже у 2026 році. Це буде чудово і дуже корисно», – пояснив Зеленський.

Підсумовуючи сказане, він наголосив що Європа має співпрацювати для забезпечення спільної безпеки.

 «Якщо ми хочемо безпечну Європу з дуже міцним повітряним щитом – не лише для когось одного, а для всіх – то хтось повинен платити, хтось – виробляти, а хтось – продавати. І це добре. Сподіваюся, що нам це вдасться», – резюмував він.

Нагадаємо, Україна разом із дев'ятьма європейськими державами раніше оголосила про створення Антибалістичної коаліції. Її учасниками стали Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Країни домовилися об'єднати оборонну промисловість, науково-технічний потенціал і військовий досвід для створення пан'європейської системи протиракетної оборони Freyja.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова забезпечити проєкт власною антибалістичною ракетою, тоді як партнери мають надати радари та інші ключові компоненти системи.

 

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Теги: Франція Володимир Зеленський Україна системи ППО балістичні ракети

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