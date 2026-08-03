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Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем
Порушення повітрянного простору Польщі зафіксовано не було
Джерело: Х/Władysław Kosiniak-Kamysz

Польща зафіксувала чергову провокацію росіян

Пара польських винищувачів із складу чергових сил перехопила російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає «Главком».

Інцидент стався перед полуднем на відстані приблизно 60 кілометрів на північний захід від населеного пункту Леба.

«Нашого повітряного простору порушено не було. Літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та увімкненого транспондера», – додав міністр.

У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що Збройні сили республіки постійно моніторять безпекову ситуацію в регіоні та вживають усіх необхідних заходів для захисту державних кордонів.

Нагадаємо, аналогічний інцидент трапився минулого тижня. Тоді російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 перехопили за 40 кілометрів на північ від Колобжега. Літак виконував політ без плану польоту та з вимкненим транспондером.

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Теги: росія Польща літак перехоплення

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Політика

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем
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