Зеленський: Путін зрозумів, що в нього є балістика, але переваги немає

Зеленський відповів, чи змінилися перспективи досягнення справедливого миру після зустрічі з Трампом

«Україна стала сильнішою». Зеленський розказав, про вікно можливостей, яке відкрила Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нині має «вікно можливостей» для посилення своїх позицій, а Росія, попри масовані удари балістичними ракетами по нашій території, більше не має переваги на полі бою. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський відповів, чи змінилися перспективи досягнення справедливого миру після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.

За словами глави держави, українська сторона відчуває, що зараз склалися сприятливі умови для зміцнення переговорних позицій.

«Наші команди розуміють, що, дійсно, зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати», – наголосив президент.

Він зазначив, що ці результати стали можливими насамперед завдяки українським військовим.

Президент також заявив, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює зміну ситуації.

«Путін, чи він це знає, чи ні, але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є, дійсно, абсолютно трагічні, страшні удари по цивільному населенню нашої держави. Але це єдина перевага, яка у нього залишилася. Більше нічого немає», – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що під час саміту провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, а також із низкою інших світових лідерів, зокрема й тих країн, з керівниками яких раніше не зустрічався. За словами Зеленського, всі співрозмовники відзначають, що Україна стала сильнішою, ніж раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що після домовленостей із президентом США Дональдом Трампом Україна отримала право на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, Зеленський заявив, що серед країн-членів альянсу побільшало прихильників вступу України до НАТО.