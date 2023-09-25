Росія шукає можливості, як розсварити Україну з партнерами
Росіяни масштабують будь-які дискусії України з іншими країнами, намагаючись залишити українців без міжнародної підтримки
Росія прагне розсварити Україну з країнами-союзницями, просуваючи тезу, що кінець війни прямо залежить від постачання зброї. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.
«Навіть незначні проблеми, питання, дискусії, які виникали між нами та іншими країнами, вони (росіяни – «Главком») масштабують до космічних висот. Тим самим перебільшуючи і демонізуючи ту чи іншу проблему», – зазначив Соловей.
Він наголосив, що ситуація з Польщею – це один з прикладів, а раніше, наприклад, була ситуація з Німеччиною.
«Яскравий приклад, коли вони запустили відеоролик на німецьку аудиторію німецькою мовою сатирично-комічний, але з глибоким сенсом, коли в будинок німецької родини заходить наряд поліції і забирають у цієї родини все. Наприкінці навіть знімають прикраси у жінки, у дітей забирають іграшки – підпис, що це йде на допомогу Україні», – розповів експерт.
Соловей підсумував, що потім виявляється, що такі відео чи кампанії є продуктом російських пропагандистів і частиною інформаційної війни: інформаційного забезпечення бойових дій.
Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.
Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції.
У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.
Коментарі — 0