Росія скликає Раду безпеки ООН на 8 лютого 

Країна-агресор не хоче пропустити річницю підписання Мінських угод

Російська Федерація скликає засідання Ради безпеки ООН на 8 лютого, аби пред’явити нові звинувачення через постачання танків в Україну. Про це повідомляє заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.

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За його словами, через те, що 6 лютого міжнародні партнери Києва хочуть провести зустріч по питаннях гуманітарних аспектів кризи в Україні, Росія «в боргу не залишиться».

«На 8 лютого нами заявлено засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в умовах наростаючих постачань західної зброї. Не пропустимо й річницю підписання Мінських угод», – пише Дмитро Полянський.

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Дипломат також повідомив, що 23 лютого заплановано засідання Ради безпеки щодо відносин ООН-ЄС, яке, вважає він, «явно не омине Україну».

Нагадаємо, у січні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після жорстокого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО.