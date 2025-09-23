Головна Світ Політика
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
Захищена платформа для обміну повідомленнями під назвою Silent Courier має посилити національну безпеку та спростити процес вербування
фото з відкритих джерел

Люди, які мають інформацію щодо тероризму чи ворожої розвідувальної діяльності, зможуть безпечно зв'язатися з МІ6 через новий портал

Британська служба зовнішньої розвідки МІ6 запускає у даркнеті спеціалізований портал, щоб залучити нових агентів, зокрема з Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що захищена платформа для обміну повідомленнями під назвою Silent Courier має посилити національну безпеку, спростивши процес вербування. Метою МІ6 стануть потенційні шпигуни в Росії та в усьому світі.

Керівниця МЗС Великої Британії Іветт Купер заявила, що в умовах сучасних змін та зростання загроз, необхідно гарантувати, щоб Британія «завжди була на крок попереду» своїх супротивників. Вона підкреслила, що британські розвідувальні служби працюють, щоб забезпечити безпеку народу, і тепер їхні зусилля будуть підкріплені передовими технологіями для вербування нових агентів.

Усі, хто має конфіденційну інформацію щодо тероризму чи ворожої розвідувальної діяльності, зможуть безпечно зв'язатися з МІ6 через новий портал. Інструкції щодо його використання будуть опубліковані на верифікованому каналі МІ6 у YouTube. Користувачам радять використовувати надійні VPN та пристрої, які не пов’язані з ними.

Як повідомлялося, на тлі міжнародних санкцій російський внутрішній ринок стає дедалі більше залежним від Китаю. Станом на вересень 2025 року в Росії діє близько 13 тисяч юридичних осіб із китайським капіталом, що на 23% більше, ніж наприкінці 2024 року. Сумарний дохід цих компаній минулого року перевищив 41,3 млрд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Китайський бізнес прагне не просто експортувати, а й заволодівати промисловими активами на території Росії, що дає можливість знижувати собівартість та отримувати доступ до російських програм держпідтримки.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російський план розвитку арктичної торгівлі провалився. Кремль не зміг досягти поставленої у 2018 році мети – обсягу перевезень Північним морським шляхом у 80 млн тонн до 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними СЗРУ, фактичні обсяги перевезень суттєво відстають від планових. У 2023 році через Арктику пройшло 36,2 млн тонн вантажів, у 2024 – 37,9 млн тонн. На цей рік було заплановано 38 млн тонн, але за підсумками першого півріччя очікується, що кінцевий результат не перевищить 32 млн тонн.

