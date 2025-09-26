Головна Світ Політика
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що російські війська захоплюють дуже незначну територію в Україні, «якщо взагалі завойовують»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями російського диктатора Володимира Путіна і констатував падіння економіки Росії, інформує «Главком».

Трамп заявив, що він незадоволений тим, що здійснює Росія, і тим, що робить особисто її президент Володимир Путін.

«Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все», – сказав Трамп.

Президент США також зазначив, що російські війська захоплюють дуже незначну територію, «якщо взагалі завойовують». Він додав, що «насправді, вони втрачають деякі території».

«Тому я вважаю, що це дуже погано впливає на репутацію Росії. Ця війна повинна була б уже закінчитися. Якби це була наша війна, ми б завершили її за один тиждень», – наголосив Дональд Трамп.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп був поінформований про запланований контрнаступ Збройних сил України, який вимагатиме підтримки з боку Сполучених Штатів. 

Різка зміна риторики Трампа щодо війни, що сталася 23 вересня, коли він високо оцінив українську армію і зневажливо висловився про російські військові зусилля, відбулася на тлі військових невдач Росії. За даними видання, російська економіка сповільнюється, а війська РФ несуть значні втрати. Зазначається, що президенту Володимиру Зеленському та його союзникам вдалося здобути прихильність Трампа, узгодивши свої зусилля.

До слова, заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва. 

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
