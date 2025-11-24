Головна Світ Політика
Трамп виступив проти розширення телемереж, бо це посилить домінування «радикально лівих» медіа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC...
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп назвав ABC та NBC «медіапідрозділом Демократичної партії»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив рішучу незгоду з ідеєю розширення впливу телевізійних мереж, заявивши, що це посилить домінування «радикально лівих» медіа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Глава Білого дому різко розкритикував телеканали ABC та NBC у соціальних мережах, назвавши їх «фактично VIRTUAL ARM Демократичної партії» і «катастрофою». Трамп закликав не лише заблокувати будь-яке їхнє розширення, але й, навпаки, обмежити масштаби їхньої роботи.

«Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC... Їх слід розглядати як незаконну кампанію радикальних лівих. Жодного розширення мереж FAKE NEWS. Якщо вже щось робити – то лише зменшити їх!», – написав американський лідер.

Коментарі президента пролунали на тлі повідомлень про можливе схвалення Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC) розширення покриття телемереж, а також на тлі обговорення потенційного злиття медіагруп Nexstar Media Group і Tegna Inc.

Крім того, заяви Трампа лунають у контексті потенційного продажу Warner Bros. Discovery, яка стикається з фінансовими труднощами через падіння інтересу до традиційного телебачення та активний перехід глядачів на стримінгові сервіси.

Як відомо, у столиці США – Вашингтоні відбулася акція протесту проти президента США Дональда Трампа. На вулиці вийшли сотні людей, незадоволених політичним курсом адміністрації.

Протест розгорнувся на тлі одразу кількох резонансних тем: скандалу з документами Джеффрі Епштейна, посилення антиіміграційних операцій, а також оприлюднення американського «мирного плану» щодо завершення війни Росії проти України.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити всі несекретні документи, пов'язані з скандальним американським фінансистом, ґвалтівником Джеффрі Епштейном. Законопроєкт був ухвалений Палатою представників, а Трамп оголосив про своє рішення у соцмережі Truth Social.

