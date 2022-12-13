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Росія використовує в Україні боєприпаси 40-річної давності – Пентагон

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія використовує в Україні боєприпаси 40-річної давності – Пентагон
Показники відмов в ураженні цілі для російських боєприпасів дуже високі
фото з відкритих джерел

Росія спалює запаси своїх боєприпасів у війні проти України

Росія використовує застарілі боєприпаси, зроблені 40 років тому, повідомив неназваний чиновник Міноборони США в коментарі Reuters.

«Вони готові використати старі боєприпаси, деякі з яких були зроблені понад 40 років тому», – сказав військовий чиновник.

Це є ознакою того, що Росія спалює запаси своїх боєприпасів у війні проти України, додав він.

Чиновник зазначив, що показники відмов в ураженні цілі для російських боєприпасів дуже високі. Цей показник, за його словами, включає і невдалі запуски, і випадки, коли боєприпас вражає ціль, але не вибухає.

«Іншими словами, ви заряджаєте боєприпаси, схрещуєте пальці та сподіваєтесь, що вони вистрілять або, коли вони приземляться, вибухнуть», – пояснив він.

Раніше Генштаб повідомляв, що мобілізованим росіянам, які проходять підготовку в Білорусі, видали застарілу зброю зразка Другої світової війни.

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

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Теги: росія зброя війна Україна Пентагон

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