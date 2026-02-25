Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном

Закриту інформацію отримали ключові законодавці обох партій у Конгресі США

Державний секретар США Марко Рубіо провів засекречений брифінг для провідних американських законодавців щодо ситуації навколо Ірану. Зустріч відбулася за кілька годин до щорічного звернення Дональда Трампа до Конгресу, під час якого він заявив, що Тегерану ніколи не дозволять отримати ядерну зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Рубіо зустрівся із так званою «бандою восьми» – групою ключових законодавців із Палати представників і Сенату від обох партій, а також керівниками розвідувальних комітетів. Саме ця група отримує від Білого дому закриту інформацію з питань національної безпеки та розвідки, яка може стосуватися потенційних військових дій.

Деталі брифінгу залишаються засекреченими. Відомо лише, що зустріч відбулася на тлі зростання напруги на Близькому Сході та посилення американської військової присутності в регіоні. Зокрема, раніше до регіону прибув другий американський авіаносець USS Gerald Ford – найбільший корабель такого типу у світі.

Це вже не перша подібна нарада: востаннє Рубіо публічно інформував групу 5 січня, наступного дня після проведення операції США із затримання Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Нинішній брифінг, за оцінками спостерігачів, може свідчити про підготовку Вашингтона до можливих рішучих кроків щодо Ірану.

Після зустрічі лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив: «Це серйозно, і адміністрація повинна пояснити свою позицію американському народу». Водночас у Білому домі не розкривають змісту обговорень.

Аналітики припускають, що США можуть бути готові до військового сценарію, якщо відповідне рішення ухвалить президент. Офіційно ж Вашингтон наголошує на необхідності стримування ядерних амбіцій Ірану та підтриманні стабільності в регіоні.

Нагадаємо, що Тегеран та Вашингтон мають «історичну можливість» для укладення нової масштабної угоди. Очільник закордонного відомства Ірану вважає, що угода з США можлива. Головною умовою для цього очільник іранського МЗС назвав зміну підходів: сторони мають відмовитися від мови тиску та надати пріоритет дипломатичним методам.