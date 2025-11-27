Головна Країна Суспільство
РФ випробовує терпіння Заходу? Бомбардувальники Ту-22М3 пролетіли над Балтикою

Іванна Гончар
Іванна Гончар
РФ випробовує терпіння Заходу? Бомбардувальники Ту-22М3 пролетіли над Балтикою
Три Ту-22М3 здійснили навчальний політ над Балтійським морем, супроводжувані Су-27 та Су-35С
У ході місії російські бомбардувальники були супроводжені винищувачами Су-27 та Су-35С

Сьогодні, 27 листопада, три російські бомбардувальники Ту-22М3 з авіабази «Оленья», після трансконтинентального перельоту з авіабази «Біла», провели п'ятигодинну навчальну місію над Балтійським морем. Про це йдеться у повідомленні проєкту AviVector, пише «Главком»

Один з Ту-22М3 виконував роль літака-ретранслятора, забезпечуючи зв'язок між двома іншими бомбардувальниками та командними пунктами.

У ході місії російські бомбардувальники були супроводжені винищувачами Су-27 та Су-35С. На цей інцидент відреагували винищувачі JAS 39 шведських ВПС та Eurofighter італійських ВПС, які були підняті в повітря з авіабаз у Швеції та Естонії для спостереження за ситуацією.

Нагадаємо, Forbes підрахував кількість Ту-22М, які залишились у Росії.

За даними видання, Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М. До вторгнення в Україну у Росії в наявності було близько 60 Ту-22М – оновлених версій бомбардувальників часів холодної війни, які несуть крилаті ракети різних типів. 

