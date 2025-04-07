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Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД
колаж: Миколаївська загальноосвітня гімназія №6

Російська пропаганда намагається дискредитувати освітні заклади

У мережі поширюється фото нібито бейджа з логотипом Миколаївської гімназії №6 і підписом «Мій тато – ухилянт». Однак це не правдива інформація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Миколаївську загальноосвітню гімназію №6

«Останніми днями сайти-сміттярки поширюють підробне фото бейджу з логотипом нашого закладу. Інформація про те, що в школах Миколаєва дітям видають бейджи з написом «Мій тато – ухилянт» і піддають їх цькуванню, є фейком, поширеним російською пропагандою. Подібні неправдиві повідомлення вже з'являлися раніше, зокрема щодо шкіл у Вінниці, і були спростовані фактчекерами та журналістами», – йдеться у заяві гімназії.

Центр протидії дезінформації також підтвердив, що цю інформацію поширила російська пропаганда.

«Подібна брехня спрямована на дискредитацію освітніх закладів шляхом створення враження про буцімто утиски школярів і штучну сегрегацію українського суспільства», – стверджує ЦПД.

Нагадаємо, що Росія розпочала нову хвилю інформаційної атаки проти України. Москва звинувачує Київ у нібито небажанні вести переговори щодо завершення війни.

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Теги: фейк Центр протидії дезінформації Миколаїв

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