Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД

Російська пропаганда намагається дискредитувати освітні заклади

У мережі поширюється фото нібито бейджа з логотипом Миколаївської гімназії №6 і підписом «Мій тато – ухилянт». Однак це не правдива інформація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Миколаївську загальноосвітню гімназію №6.

«Останніми днями сайти-сміттярки поширюють підробне фото бейджу з логотипом нашого закладу. Інформація про те, що в школах Миколаєва дітям видають бейджи з написом «Мій тато – ухилянт» і піддають їх цькуванню, є фейком, поширеним російською пропагандою. Подібні неправдиві повідомлення вже з'являлися раніше, зокрема щодо шкіл у Вінниці, і були спростовані фактчекерами та журналістами», – йдеться у заяві гімназії.

Центр протидії дезінформації також підтвердив, що цю інформацію поширила російська пропаганда.

«Подібна брехня спрямована на дискредитацію освітніх закладів шляхом створення враження про буцімто утиски школярів і штучну сегрегацію українського суспільства», – стверджує ЦПД.

Нагадаємо, що Росія розпочала нову хвилю інформаційної атаки проти України. Москва звинувачує Київ у нібито небажанні вести переговори щодо завершення війни.