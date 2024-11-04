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РПЦ схвалює смертну кару? Патріарх Кирило зробив неоднозначну заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РПЦ схвалює смертну кару? Патріарх Кирило зробив неоднозначну заяву
Формально смертна кара в Росії не скасована: безстроковий мораторій на неї діє в країні з 1997 року
фото: росЗМІ

Кирило: Російська церква «ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати це покарання»

Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, наголосив, що смертна кара нібито не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, то її «треба прибрати». Про це він сказав, відповідаючи на питання учасників програми «Час героїв», йдеться на офіційному сайті РПЦ.

Гундяєв наголосив, що смертна кара була наявна протягом усієї людської історії.

«Господь Ісус Христос не засуджував смертну кару, хоча Сам незаслужено зазнав страти. Звичайно, вбивство людини на знак покарання за її злочини – це крайній захід. І тому ідеально було б, щоб люди не чинили таких злочинів, за якими слідувала б смертна кара. Але в Божому слові є такі слова: "Вийміть зло від вас самих" (1 Кор. 5:13). Тобто, якщо є людина найнебезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати. Господь не каже: «вбийте його», але «змийте зло від вас самих», – сказав російський патріарх.

Голова РПЦ вважає, смертна кара не засуджується у Святому Письмі.

«Господь Ісус Христос Сам був незаконно підданий смертній карі, і, однак, святі апостоли не стали говорити: «Ось після такого, такої несправедливості, коли Господь наш Ісус Христос був підданий смертній карі, ми всі повинні проголошувати, що це страшно і гріх піддавати іншу людину покаранню через припинення життя». Ніде нічого такого не було сказано», – заявив Гундяєв.

За його словами, російська церква «ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати це покарання». «Ще раз хочу сказати: Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася згідно із законом, але, звичайно, ніде вона страту і не вітала», – відзначив Кирил.

Формально смертна кара в Росії не скасована: безстроковий мораторій на неї діє в країні з 1997 року. Це було однією з основних умов вступу до Ради Європи. Росія вийшла з організації після початку повномасштабної війни проти України – у березні 2022 року. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зазначав, що влада може повернути страту у «воєнний час» або у разі, якщо в країні «зашкалюватиме» рівень найтяжчих злочинів, насамперед убивств.

До слова, церква у світлі Євангелія навчає, що смертна кара є недопустимою, бо чинить замах на недоторканість та гідність людської особи, а тому вона рішуче докладає зусилля для її скасування в усьому світі. Таким є нове формулювання Катехизму Католицької Церкви щодо смертної кари.

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

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Теги: церква РПЦ вбивство смертна кара патріарх Кирил

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