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Російський пропагандистський канал може відновити мовлення в Сербії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російський пропагандистський канал може відновити мовлення в Сербії
RT не має нічого спільного зі свободою слова
фото з відкритих джерел

В будь-який момент Russia Today може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії

Офіційний представник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав Сербію не видавати дозвіл на мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today. Відповідний коментар Ніколенко опублікував у Facebook.

Речник МЗС нагадав, що в етерах Russia Today «регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців».

«RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству. Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення», – наголосив він.

Ніколенко зауважив, що надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу.

«Сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії», – підсумував він.

Нагадаємо, на початку березня за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Аналогічне рішення також ухвалили зокрема Канада і Чорногорія.

Раніше Вучич оголосив позицію Сербії щодо путінських «референдумів» в Україні.

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Теги: Сербія росія пропаганда телебачення

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