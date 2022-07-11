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    Політика

    Уперше з квітня Росія підняла винищувачі у небо над Білоруссю

    Під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із А-50 видимість цілей для ударів територією України - Уперше з квітня Росія підняла винищувачі у небо над Білоруссю
    Під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із А-50 видимість цілей для ударів територією України
    ілюстраційне фото

    Моніторингова група протягом сьогоднішньої ночі спостерігала підвищену авіаційну активність над Білоруссю

    В ніч на 11 липня над Білоруссю були підняті винищувачі, а також російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРВУ) А-50, що допомагав винищувачам наводитися на цілі в Україні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

    Спостерігачі зазначають, що у небо над Білоруссю підняли російський літак радіолокаційного виявлення та винищувачі уперше з 4 квітня. Водночас запусків ракет зафіксовано не було.

    «Моніторингова група «Беларускі Гаюн» протягом усієї сьогоднішньої ночі спостерігала підвищену авіаційну активність над Білоруссю. 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРВУ А-50 ВКС Росії із реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

    Усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що крім А-50, протягом усієї ночі у повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7 до 8 тис. м.

    Дослідники зазначають, що під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із А-50 видимість цілей для ударів територією України. Вони припускають, що парна робота винищувачів з А-50 з пошуком цілей для атаки «може стати новою щоденною практикою».

    Нагадаємо, моніторингова група «Беларускі Гаюн» раніше повідомила, що на військових аеродромах Білорусі спостерігається активність авіації РФ.

    7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

    Як відомо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

    У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Уперше з квітня Росія підняла винищувачі у небо над Білоруссю