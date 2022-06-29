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    Політика

    Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)

    Очільник російської Курщини стверджує, що український безпілотник, нібито збитий у небі над областю є старим радянським Ту-141&nbsp; - Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)
    Очільник російської Курщини стверджує, що український безпілотник, нібито збитий у небі над областю є старим радянським Ту-141 
    фото: Telegram губернатора Курської області

    Аналогічний літальний апарат упав навесні у Хорватії

    Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у небі над Курщииною був нібито збитий український безпілотник. Про це він заявив у Telegram, опублікувавши фото апарату.

    Старовойт запевнив, що українським безпілотником є радянський оперативно-тактичний літальний апарат Ту-141 «Стриж».

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    Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)
    Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)
    Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)
    Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)

    На місці, де нібито був знайдений «український безпілотни», уже працюють представники Слідчого комітету Росії.

    Саме Ту-141 «Стриж» упав 11 березня у хорватській столиці Загреб. Тоді прем’єр-міністр цієї країни назвав інцидент загрозою для НАТО і Євросоюзу.

    Нагадаємо, учора, 28 червня, увечері мешканці російського Курська чули вибухи. Влада намагалася заспокоїти росіян заявою про те, що це протиповітряна оборона збила український безпілотник.

    Втім, місцеві жителі у соцмережах та месенджерах спростували слова керівництва регіону, заявивши, що бачили «прильоти», а не збитий безпілотний апарат.

    Додамо, що влада Курської області регулярно повідомляє про нібито обстріляні українцями прикордонні села в регіоні. Так, 17 червня Роман Старовойт заявляв про обстріл села Гордєєвка.

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    Теги: росія окупанти війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)