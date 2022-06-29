Росіяни видають за український безпілотник стару радянську техніку (фото)

Очільник російської Курщини стверджує, що український безпілотник, нібито збитий у небі над областю є старим радянським Ту-141

Аналогічний літальний апарат упав навесні у Хорватії

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у небі над Курщииною був нібито збитий український безпілотник. Про це він заявив у Telegram, опублікувавши фото апарату.

Старовойт запевнив, що українським безпілотником є радянський оперативно-тактичний літальний апарат Ту-141 «Стриж».

На місці, де нібито був знайдений «український безпілотни», уже працюють представники Слідчого комітету Росії.

Саме Ту-141 «Стриж» упав 11 березня у хорватській столиці Загреб. Тоді прем’єр-міністр цієї країни назвав інцидент загрозою для НАТО і Євросоюзу.

Нагадаємо, учора, 28 червня, увечері мешканці російського Курська чули вибухи. Влада намагалася заспокоїти росіян заявою про те, що це протиповітряна оборона збила український безпілотник.

Втім, місцеві жителі у соцмережах та месенджерах спростували слова керівництва регіону, заявивши, що бачили «прильоти», а не збитий безпілотний апарат.

Додамо, що влада Курської області регулярно повідомляє про нібито обстріляні українцями прикордонні села в регіоні. Так, 17 червня Роман Старовойт заявляв про обстріл села Гордєєвка.