Росія заявляє про обстріляне прикордонне село у Курській області

Курська область знову під обстрілами. Губернатор не поспішає звинувачувати Україну

Місцева влада просить не скуповувати усі продукти і товари в крамницях

Сьогодні, 17 червня, зранку було обстріляне російське село Гордєєвка, що розташоване у прикордонному Коренєвському районі Курської області. Про це повідомив у Telegram губернатор регіону Роман Старовойт.

За словами Старовойта, обстріл мав місце приблизно о п’ятій ранку. Гордєєвка начебто була обстріляна з мінометів.

Губернатор регіону заявив, що єдині наслідки обстрілу – це вибиті вікна у деяких сільських будинках, а постраждалих серед мешканців села немає.

«Вогнева точка супротивника була швидко придушена», – наголосив очільник Курської області, водночас не уточнюючи, хто є цим супротивником.

Інформацію губернатора про обстріл Гордєєвки поширила очільниця Коренєвського району Марина Дегтярьова.

Вона ж почала заспокоювати жителів регіону, двічі у своєму повідомленні попросивши тих «зберігати спокій», а також прямо закликавши «не піддаватися паніці».

Зокрема, Дегтярьова натякнула панікерам, що не варто бігти у магазини і скуповувати усе підряд: «Товарні запаси у торгових мережах району – у достатній кількості. Ситуація – стабільна, дефіциту – немає та не очікується».

Нагадаємо, раніше Роман Старовойт заявляв про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області.

Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у прикордонному селі Тьоткіно.

Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.