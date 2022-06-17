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    Політика

    Росія заявляє про обстріляне прикордонне село у Курській області

    Курська область знову під обстрілами. Губернатор не поспішає звинувачувати Україну - Росія заявляє про обстріляне прикордонне село у Курській області
    Курська область знову під обстрілами. Губернатор не поспішає звинувачувати Україну
    фото з російських ЗМІ

    Місцева влада просить не скуповувати усі продукти і товари в крамницях

    Сьогодні, 17 червня, зранку було обстріляне російське село Гордєєвка, що розташоване у прикордонному Коренєвському районі Курської області. Про це повідомив у Telegram губернатор регіону Роман Старовойт.

    За словами Старовойта, обстріл мав місце приблизно о п’ятій ранку. Гордєєвка начебто була обстріляна з мінометів.

    Губернатор регіону заявив, що єдині наслідки обстрілу – це вибиті вікна у деяких сільських будинках, а постраждалих серед мешканців села немає.

    «Вогнева точка супротивника була швидко придушена», – наголосив очільник Курської області, водночас не уточнюючи, хто є цим супротивником.

    Інформацію губернатора про обстріл Гордєєвки поширила очільниця Коренєвського району Марина Дегтярьова.

    Вона ж почала заспокоювати жителів регіону, двічі у своєму повідомленні попросивши тих «зберігати спокій», а також прямо закликавши «не піддаватися паніці».

    Зокрема, Дегтярьова натякнула панікерам, що не варто бігти у магазини і скуповувати усе підряд: «Товарні запаси у торгових мережах району – у достатній кількості. Ситуація – стабільна, дефіциту – немає та не очікується».

    Нагадаємо, раніше Роман Старовойт заявляв про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області.

    Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

    Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у прикордонному селі Тьоткіно.

    Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

    А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.

    Теги: росія обстріл кордон
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    Росія заявляє про обстріляне прикордонне село у Курській області