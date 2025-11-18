Радбез ООН ухвалив американську резолюцію про мир у Газі

Країни-члени ООН можуть брати участь у роботі Ради миру під головуванням Трампа

ХАМАС виступив проти резолюції Радбезу ООН

Рада безпеки ООН підтримала резолюцію США, яка схвалює план американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі та дозволяє створити міжнародні стабілізаційні сили для анклаву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У жовтні Ізраїль і ХАМАС узгодили першу фазу мирного плану Трампа щодо Гази – припинення вогню у дворічній війні та угоду про звільнення заручників. За даними агентства, резолюція ООН вважається життєво важливою «для легітимації перехідного органу управління і заспокоєння країн, які розглядають можливість відправки військ у Газу».

У тексті резолюції йдеться про те, що країни-члени ООН можуть брати участь у роботі Ради миру під головуванням Трампа, яку задумано як перехідний орган влади, що відповідає за відновлення та економічне відродження Гази. Також резолюція санкціонує створення міжнародних стабілізаційних сил, які забезпечать процес демілітаризації Гази, включно з виведенням з експлуатації озброєння і знищенням військової інфраструктури.

Після ухвалення резолюції угруповання ХАМАС опублікувало заяву, в якій знову підтвердило, що не буде роззброюватися. Там додали, що їхня боротьба з Ізраїлем є законним опором, що потенційно може нацькувати їхнє угруповання на міжнародні сили, санкціоновані резолюцією. «Резолюція нав'язує Сектору Газа механізм міжнародної опіки, який наш народ і його фракції відкидають», – йдеться в заяві ХАМАС.

Крім того, документ викликав суперечки і в Ізраїлі. У резолюції згадується майбутня можливість створення державності для палестинців.

Посол США в ООН Майк Волтц заявив, що резолюція, яка містить план Трампа з 20 пунктів, «намічає можливий шлях до самовизначення палестинців... де ракети поступляться місцем оливковим гілкам і з'явиться шанс домовитися про політичний горизонт». «Це послабить владу ХАМАС, забезпечить звільнення Гази від тіні терору, її процвітання і безпеку», – сказав Волтц перед голосуванням.

Водночас РФ, яка має право вето в Радбезі ООН, раніше заявила про можливу незгоду з резолюцією. Однак російська сторона все ж утрималася під час голосування, що дало змогу резолюції бути ухваленою. Посли РФ і Китаю в ООН, які теж утрималися, сказали, що резолюція не дає ООН чіткої ролі в майбутньому Гази.

«По суті, Радбез дає своє благословення ініціативі США на основі обіцянок Вашингтона, передаючи повний контроль над сектором Гази Раді миру і міжнародним стабілізаційним силам, про модальності яких ми поки що нічого не знаємо», – заявив посол РФ Василь Небензя Радбезу після голосування.

Палестинська адміністрація виступила із заявою, вітаючи резолюцію, і заявила про свою готовність брати участь у її реалізації. Сам президент США Дональд Трамп назвав голосування «моментом воістину історичного масштабу».

До слова, гуманітарна ситуація в Секторі Газа продовжує катастрофічно погіршуватися: з наближенням зими місцеве населення зіткнулося з гострим дефіцитом продовольства та товарів першої потреби. За даними місії ООН, Ізраїль порушує міжнародне право, блокуючи безперешкодне надходження гуманітарної допомоги.