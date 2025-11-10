Головна Світ Політика
Нью-Йорк готується до вторгнення військ Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Новообраний мер Нью-Йорка Зогран Мамдані змінює місто
фото: politico.com

Зогран Мамдані став небезнекою для  Нью-Йорка 

Влада Нью-Йорка готується до вторгнення до міста частин Нацгвардії або ФБР. Про це повідомляє видання Politico, пише «Главком».

Після обрання мером міста демократа-соціаліста Мамдані в уряді Нью-Йорка побоюються, що президент США Дональд Трамп, який погрожує «розібратися» з Мамдані, може ввести до міста війська, пише газета.

«Стривожена тим, що Трамп може зробити у відповідь на обрання Мамдані мером Нью-Йорка, губернатор Кеті Гохул організувала віртуальну військову кімнату і провела переговори з правоохоронними органами, діловими чиновниками та групами активістів, щоб зупинити або, принаймні, пом'якшити будь-яке федеральне», – йдеться у публікації.

Зазначається, що Трамп та Мамдані конфліктують давно, постійно відпускаючи звинувачення на адресу один одного.

Зокрема, Мамдані вже заявив, що Нью-Йорк не підтримає програму Трампа з депортації мігрантів і буде «трампостійким» містом.

Раніше демократ Зогран Мамдані, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, оголосив про створення своєї перехідної команди, до складу якої увійшли виключно жінки. 

До слова, президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни. Про це він заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

