Стало відомо, у чому обвинувачується Трамп

Суд визнав Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс

Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуто кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці. Про це пише CNN.

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На засіданні 4 квітня у суді Нью-Йорка журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Усього Трампу висунуто 34 звинувачення. Зокрема, він звинувачується у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка, метою якої було «приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року».

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Також Трамп та пов’язані з ним особи підозрюються у використанні популярних у колах шоубізнеса схем викупу прав на потенційно шкідливу інформацію для того, аби вона так і не була оприлюднена.

«Потім Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство», – розповів окружний прокурор Манхеттена.

В обвинувальному акті наведено три епізоди, які підтверджують існування подібної схеми:

колишній швейцар готелю Trump Tower через підставну компанію отримав 30 тисю доларів. Це була нібито плата за те, щоб він не розповів про позашлюбну дитину Трампа;

анонімна особа через ту ж компанію отримала 150 тис. доларів. Вона стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом. Судячи з обвинувачувального акту, ймовірно, йдеться про модель Playboy Карен Макдугал;

за 12 днів до президентських виборів юридичний радник Трампа переказав 130 тис. доларів адвокату порноакторки через підставну компанію. Тут, ймовірно, йдеться про Майкла Коена та Сормі Деніелс.

За законодавством Нью-Йорка, ці обвинувачення є кримінальними правопорушеннями найменшого ступеня тяжкості. Однак за кожне з них Трампу загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень. Його заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

Згодом ЗМІ повідомили, що Трамп був офіційно звільнений з-під формального арешту ввечері 4 квітня після того, як в окружному кримінальному суді Манхеттена в Нью-Йорку йому було зачитано обвинувачення.