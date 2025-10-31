Головна Світ Економіка
Литва зупиняє перевезення нафти «Лукойла»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Минулого року литовська залізниця перевезла до РФ 371 тис. тонн нафтопродуктів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Компанія заявила, що дотримуватиметься режиму санкцій США та Британії

Компанія «Литовські залізниці» (LTG) зупиняє транзит російської нафти через санкції США та Британії. Після 21 листопада жодні перевезення продукції «Лукойла» та «Роснефти» через країну більше не відбуватимуться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Представники залізниці, яка перевозила продукти «Лукойла» транзитом до Калінінградської області, повідомили, що компанія дотримуватиметься режиму санкцій США та Британії. Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тис. тонн нафтопродуктів, з яких 345 тис. тонн припадало саме на продукцію «Лукойла». Нафта «Роснєфті» через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте в поточному році LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тис. тонн нафти «Лукойла».

«Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з «Лукойлом» або «Роснєфтю». Продукцію «Лукойла» транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання», – йдеться в заяві компанії.

Литовська залізниця повідомила, що буде дотримуватися рекомендацій іноземних партнерів, намагаючись мінімізувати бізнес-ризики. «Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії «Лукойл» або «Роснєфть», санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства», - каже пресслужба компанії.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

Згодом стало відомо, що російський нафтовий гігант заявив про намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур.

