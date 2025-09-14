Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега
Рубіо в приватних розмовах зазначив, що не заперечує проти анексії Західного берега
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не ухвалив остаточного рішення щодо анексіїї Західного берегу, але хоче знати, чи підтримає його президент США Дональд Трамп 

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Ізраїлю, щоб обговорити одне з найскладніших питань для Близького Сходу – можливу анексію Ізраїлем частин Західного берега. Ця тема стала особливо актуальною після того, як низка західних країн анонсувала визнання Держави Палестина. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Axios.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поки не ухвалив остаточного рішення щодо масштабу анексії, але, за словами ізраїльських чиновників, він прагне зрозуміти, чи отримає підтримку від президента Дональда Трампа.

Міжнародна спільнота, включно з ОАЕ, попереджає, що анексія є порушенням міжнародного права і може призвести до краху мирних угод з Ізраїлем. Напруженість зросла після того, як Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Нью-Йоркську декларацію», що підтримує створення палестинської держави. За неї проголосували 142 країни. США та Ізраїль були серед 10 країн, що проголосували проти.

Рубіо в приватних розмовах зазначив, що не заперечує проти анексії, і адміністрація Трампа не перешкоджатиме такому кроку. Однак у Білому домі побоюються, що це може зруйнувати Угоди Авраама, що є частиною дипломатичної спадщини Трампа.

Рубіо заявив, що планує обговорити з ізраїльською стороною їхню реакцію на очікуване визнання Палестини. Ізраїль, зі свого боку, розраховує з’ясувати, наскільки широкі повноваження нададуть США у відповідь на міжнародні дії.

Під час свого візиту Рубіо також відвідає археологічний об’єкт у Східному Єрусалимі, підкреслюючи, що його візит має культурний, а не політичний характер.

Нагадаємо, ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військові Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють потужні удари та проводять наступ на передмістя міста Газа. За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, захоплення міста, яке вважається оплотом ХАМАС, є необхідним для перемоги над палестинськими бойовиками.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель в інтерв’ю France Info.

Зазначається, що подібне рішення Ізраїль ухвалив щодо Норвегії та Ірландії. «Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра», – каже вона.

За словами урядовиці, визнавши Палестину, Франція зробить державний подарунок ХАМАСу. 

Теги: Беньямін Нетаньягу Марко Рубіо Палестина Дональд Трамп Ізраїль анексія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц вважає своїм обов’язком поділитися досвідом і підкреслив, що Зеленський сам нібито просив його про таку пораду
Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
17 серпня, 03:56
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі на Алясці, яку довго використовували для протидії Росії
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі. Який це сигнал для Росії
14 серпня, 10:54
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня приблизно 0 22:30
Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці
15 серпня, 19:42
Мова тіла і жести президентів США та Росії були яскравими
Мова тіла Трампа й Путіна та дірка в іміджі: видання Reuters дійшло невтішного висновку
16 серпня, 08:11
Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.
ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів
18 серпня, 20:03
Цього разу президент Зеленський інакше вибудував розмову із Трампом
Зеленський у Білому домі дякував Трампу рекордну кількість разів
19 серпня, 08:25
У південній частині Гази внаслідок ударів загинули 20 осіб
Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій
26 серпня, 07:01
За даними ізраїльських військових, вони контролюють майже половину міста Газа та близько 75% усієї території анклаву
Ізраїль закликає палестинців залишити Газу
6 вересня, 12:54
Райт каже, що найбільша мета президента Трампа – це процвітання в Америці
Трамп надає пріоритет припиненню війни, а не санкціям проти РФ – міністр енергетики США
10 вересня, 23:47

Політика

Китай може зупинити війну в Україні – Келлог
Китай може зупинити війну в Україні – Келлог
Дії Трампа «засліплюють» США щодо російської загрози – The Telegraph
Дії Трампа «засліплюють» США щодо російської загрози – The Telegraph
Реакція Трампа на атаку на Польщу викликала занепокоєння у Європі
Реакція Трампа на атаку на Польщу викликала занепокоєння у Європі
Келлог назвав головну умову успішної співпраці з Трампом
Келлог назвав головну умову успішної співпраці з Трампом
Рубіо прокоментував атаку Росії на Польщу
Рубіо прокоментував атаку Росії на Польщу
Трамп засумнівався, що зможе вплинути на Путіна щодо війни в Україні – Axios
Трамп засумнівався, що зможе вплинути на Путіна щодо війни в Україні – Axios

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua