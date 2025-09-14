Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега

Рубіо в приватних розмовах зазначив, що не заперечує проти анексії Західного берега

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не ухвалив остаточного рішення щодо анексіїї Західного берегу, але хоче знати, чи підтримає його президент США Дональд Трамп

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Ізраїлю, щоб обговорити одне з найскладніших питань для Близького Сходу – можливу анексію Ізраїлем частин Західного берега. Ця тема стала особливо актуальною після того, як низка західних країн анонсувала визнання Держави Палестина. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Axios.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поки не ухвалив остаточного рішення щодо масштабу анексії, але, за словами ізраїльських чиновників, він прагне зрозуміти, чи отримає підтримку від президента Дональда Трампа.

Міжнародна спільнота, включно з ОАЕ, попереджає, що анексія є порушенням міжнародного права і може призвести до краху мирних угод з Ізраїлем. Напруженість зросла після того, як Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Нью-Йоркську декларацію», що підтримує створення палестинської держави. За неї проголосували 142 країни. США та Ізраїль були серед 10 країн, що проголосували проти.

Рубіо в приватних розмовах зазначив, що не заперечує проти анексії, і адміністрація Трампа не перешкоджатиме такому кроку. Однак у Білому домі побоюються, що це може зруйнувати Угоди Авраама, що є частиною дипломатичної спадщини Трампа.

Рубіо заявив, що планує обговорити з ізраїльською стороною їхню реакцію на очікуване визнання Палестини. Ізраїль, зі свого боку, розраховує з’ясувати, наскільки широкі повноваження нададуть США у відповідь на міжнародні дії.

Під час свого візиту Рубіо також відвідає археологічний об’єкт у Східному Єрусалимі, підкреслюючи, що його візит має культурний, а не політичний характер.

