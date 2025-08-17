Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом

Мерц вважає своїм обов’язком поділитися досвідом і підкреслив, що Зеленський сам нібито просив його про таку пораду

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий дати президенту України Володимиру Зеленському пораду перед його візитом до Вашингтона для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на n-tv.de.

Мерц нагадав, що його власна зустріч із Трампом у Білому домі пройшла успішно, тоді як одна з переговорів Зеленського з американським президентом у Вашингтоні раніше завершилася «історичним скандалом».

Саме тому канцлер вважає своїм обов’язком поділитися досвідом і підкреслив, що Зеленський сам нібито просив його про таку пораду.

За словами Мерца, український президент бачив різницю між німецько-американською зустріччю та власним досвідом. Він також зазначив, що разом з іншими європейськими партнерами планує дати Зеленському кілька добрих порад напередодні його візиту до США, який запланований на 18 серпня.

ЗМІ додає, що лідери ЄС прагнуть максимально підтримати Зеленського на шляху до можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.