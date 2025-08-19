Низка країн готові надати Україні гарантії безпеки – Рубіо

Рубіо зазначив, що для українців «найсильнішою гарантією безпеки, яку вони можуть запропонувати для свого майбутнього, є сильна армія, яка рухається вперед»

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його країнами працювати з європейськими та іншими союзниками, аби створити гарантії безпеки для України після закінчення війни. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

«Будь-яка суверенна країна світу має право укладати безпекові союзи з іншими країнами. Це не тільки НАТО. Ми маємо такі союзи з Південною Кореєю. Ми маємо їх з Японією. Інші країни мають такі союзи між собою. І тому я думаю, що всі визнають – включаючи, до речі, вперше російську сторону під тиском або за пропозицією президента Трампа – що насправді Україна після війни має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами», – йдеться у заяві.

Рубіо додав: «І ми будемо працювати з нашими європейськими союзниками, а також, до речі, з неєвропейськими країнами, щоб створити таку гарантію безпеки. Ми працюємо над цим зараз. Ми продовжуватимемо працювати над цим. І це буде те, що має бути на місці після укладення мирної угоди, щоб Україна могла почуватися в безпеці, рухаючись вперед. І ми координуємо це в цей самий момент. Ми беремо участь у координації цього».

Також держсекретар зазначив, що є низка країн, які готові виступити і надати Україні гарантії безпеки. Він наголосив, що для українців «найсильнішою гарантією безпеки, яку вони можуть запропонувати для свого майбутнього, є сильна армія, яка рухається вперед».

«Ми більше не надаємо Україні зброю. Ми більше не надаємо Україні гроші. Зараз ми продаємо їм зброю, а європейські країни оплачують її через НАТО. Вони використовують НАТО для закупівлі зброї та її передачі Україні. Це ще одна велика зміна в підході до цієї війни порівняно з тим, як це було лише кілька років тому, наприклад, за адміністрації Байдена», – підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.