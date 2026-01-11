Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що багато інституцій мають дублюючі функції та демонструють нульові результати

Сполучені Штати розпочинають масштабну ревізію своєї зовнішньополітичної діяльності, відмовляючись від участі у 66 міжнародних структурах. Державний секретар США Марко Рубіо пояснив цей крок необхідністю захисту національних інтересів та припиненням фінансування неефективної бюрократії, повідомляє «Главком».

За словами керівника Держдепу, міжнародна система, у витоків якої стояли США, з часом перетворилася на громіздку та заполітизовану мережу, що часто діє всупереч американським цінностям. Рубіо наголосив, що багато інституцій мають дублюючі функції та демонструють нульові результати, залишаючись при цьому фінансовим тягарем для платників податків Сполучених Штатів.

Згідно з меморандумом, який підписав Дональд Трамп, США припиняють членство та фінансування у таких структурах:

у системі ООН (31 організація): зокрема, Департамент з економічних і соціальних справ, Фонд миробудування, а також ЮНЕСКО, з якої Вашингтон виходить уже не вперше;

поза межами ООН (35 організацій): під скорочення потрапили Венеційська комісія, Європейський центр з протидії гібридним загрозам, Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики та низка екологічних комісій.

Адміністрація Трампа класифікувала ці установи як «непотрібні або шкідливі». Водночас, Рубіо запевнив, що мова не йде про ізоляціонізм. Вашингтон і надалі планує відігравати провідну роль у світі, проте підтримуватиме виключно ті інституції, які довели свою спроможність давати реальний результат, а не лише роздувати бюрократичний апарат.

Раніше стало відомо, що в Ірані регулярна армія офіційно заявила про готовність приєднатися до придушення масштабних антиурядових мітингів. Як повідомляє The Wall Street Journal, військові пообіцяли жорстко захищати державну власність та інфраструктуру, звинувативши в організації заворушень Ізраїль та іноземні терористичні групи. Це свідчить про зміну тактики режиму, який раніше залучав лише поліцію та парамілітарні загони.

На тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».