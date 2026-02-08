Головна Світ Політика
Президент Словаччини висловився про передачу МіГ-29 Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Президент Словаччини висловився про передачу МіГ-29 Україні
Пеллегріні відкинув твердження попередньої урядової коаліції про те, що словацькі винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту, і заявив, що сам випробував політ на літаках
фото: Peter Pellegrini/Facebook

Пеллегріні вважає, що його країна не мала повноцінної заміни для винищувачів, коли передавала їх Києву

Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав помилкою рішення попереднього уряду країни про передачу Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву словацького лідера у Facebook.

Пеллегріні нагадав, що, будучи прем'єр-міністром, він віддавав наказ зберегти боєздатність тодішніх словацьких винищувачів МіГ-29 до того моменту, коли їхню роль переймуть нові американські літаки F-16.

«До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, які на той час не мали жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів», – вважає політик.

Він відкинув твердження попередньої урядової коаліції про те, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту: «Якби це було так, жоден з них не зміг би вилетіти зі Словаччини до України. Ще як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання».

При цьому Пеллегріні пояснив, що не буде брати участь у політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів. «Однак люди у Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право дарувати наші МіГи Україні», – сказав словацький президент.

Нагадаємо, що у 2023 році уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо оголосив про припинення військової допомоги Україні та намір покращити відносини з Росією. Уряд звинуватив попередню владу у можливих порушеннях через передачу допомоги Україні та ініціював розслідування щодо різних пожертв.

Однак у листопаді 2025 року Словаччина офіційно закрила розслідування у справі про передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони «Куб». Братиславська крайова прокуратура підтвердила, що дії уряду експремʼєра країни Едуарда Гегера не містять ознак кримінального правопорушення. Слідча група також встановила, що передача військової техніки Україні не завдала шкоди державі і не була пов’язана з особистою вигодою членів уряду.

