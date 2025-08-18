Головна Світ Політика
Рубіо відкинув чутки про тиск Трампа на Зеленського під час переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рубіо відкинув чутки про тиск Трампа на Зеленського під час переговорів
Рубіо: Це такий дурний наратив ЗМІ, що європейці приїдуть сюди завтра, бо Трамп збирається залякати Зеленського, щоб той уклав погану угоду
Держсекретар Марко Рубіо також повідомив, що європейці приїдуть до США не для того, щоб запобігти цькуванню Зеленського, а тому, щоб бути ключовою частиною обговорень під час мирних переговорів

Державний секретар США Марк Рубіо відкинув заяви про те, що європейські лідери приїдуть до Вашингтона захищати президента України Володимира Зеленського від тиску чи цькувань з боку команди Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Рубіо, мета європейських партнерів – бути ключовою частиною обговорень під час мирних переговорів, а не змушувати Київ погоджуватися на невигідні умови.

«Це такий дурний наратив ЗМІ, що вони приїдуть сюди завтра, бо Трамп збирається залякати Зеленського, щоб той уклав погану угоду. Вони приїдуть сюди не для того, щоб запобігти цькуванню Зеленського. Вони приїдуть сюди, тому що ми працювали з європейцями тижнями над цим», – заявив держсекретар у програмі Face the Nation на CBS.

Рубіо також зазначив, що поки зарано говорити про швидке досягнення мирної угоди.

«Я не кажу, що ми на порозі мирної угоди. Але ми побачили достатньо руху, щоб виправдати нову зустріч із Зеленським та європейцями», – пояснив він.

Журналісти нагадали політику про попередній візит українського президента до Вашингтона, коли пролунали докори у невдячності та навіть критикували його костюм. На це Рубіо відповів, що відтоді відбулося чимало зустрічей:

«У нас була одна зустріч з Путіним і близько десятка із Зеленським», – підкреслив він.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України, інформує «Главком».

Рубіо підкреслив, що Вашингтон намагається знайти «золоту середину» у підходах до врегулювання конфлікту. Попри це, бойові дії стають дедалі запеклішими: Москва вважає, що має ініціативу, тоді як Київ завдає окупантам значних втрат у оборонних боях.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Теги: Марко Рубіо США Володимир Зеленський Дональд Трамп Європейський союз

