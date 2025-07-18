Франція готова навчати більше українських пілотів на Mirage – Зеленський

Зеленський про розмову з Макроном: Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України

Сьогодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Вона була змістовною та тривала годину. Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Вдячний Еммануелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам. Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів», – йдеться у дописі.

Зокрема, президент наголосив, що Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках Mirage. Також лідери країн обговорили роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

«Я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки. Дякую!», – наголосив президент.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський на полях Саміту НАТО зустрівся з очільником Франції Еммануелем Макроном, «щоб скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію».