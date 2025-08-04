Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити

Трамп останнім часом демонструє дивну поведінку, забуваючи слова та плутаючись у фактах

Президент США Дональд Трамп демонструє на публічних виступах дивну та плутану поведінку, що може вказувати на проблеми із розумовими здібностями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Guardian.

За словами експертів, часті дивні публічні виступи Трампа викликають питання щодо його розумових здібностей. Вже понад рік 79-річний американський лідер демонструє таку поведінку. Це було на передвиборчих заходах, в інтерв'ю, у спонтанних висловлюваннях і на пресконференціях.

Зазначено, що президент США постійно відхиляється від теми, зокрема, на засіданні кабінету міністрів цього місяця, де він 15 хвилин говорив про декорування. Експерти вважають, що він не пам'ятає прості факти про свій уряд і власне життя.

Нещодавно під час поїздки до Великої Британії він без будь-якої на те причини висловлював невдоволення вітряками. Також президент США різко змінював теми під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

А під час обговорення допомоги Газі Трамп казав, що США надали 60 млн доларів, і що жодна інша країна не допомогла, хоча це не так.

Примітно, що під час свого президентства Джо Байден піддавався активним спекуляціям щодо гостроти його розуму, зокрема, й з боку Трампа. Після провального виступу експрезидента на дебатах у червні 2024 року перевірка його фізичної форми призвела до того, що він не став балотуватися на переобрання.

За даними видання, Трампу значною мірою вдалося уникнути такої перевірки, попри плутанину у його висловлюваннях та незвичайну поведінку.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати переживають «темні часи» через дії Дональда Трампа. «Я багато розмірковую про американців, які починають усвідомлювати, під яким тиском ми опинилися з цим чоловіком, який нині керує країною... Приготуйтеся, друзі, це лише початок», – говорив він.

Зараз Байден перебуває на пенсії. За даними Politico, залишивши Білий дім, він веде напрочуд скромний спосіб життя. Штат його помічників скорочено до мінімуму. Також Байден годинами проводить час у Делавері, працюючи над своїми мемуарами.