Макрон прокоментував тарифну угоду ЄС зі США

Макрон: Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Нас недостатньо бояться

Макрон вважає, що під час остаточного оформлення угоди Євросоюз ще може добитися нових винятків в угоді

Президент Франції Еммануель Макрон уперше прокоментував торговельну угоду між Європейським Союзом і США, але висловив незадоволення її підсумками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Le Monde.

«Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Нас недостатньо бояться», – заявив Макрон під час міністерського засідання, присвяченого домовленостям між ЄС і США.

Французький лідер нагадав, що його країна завжди дотримувалася жорсткої й принципової позиції, і підкреслив, що продовжить наполягати на своїх вимогах у наступних етапах перемовин. На думку президента, під час остаточного оформлення угоди Євросоюз ще може добитися нових винятків.

Макрон також наголосив на необхідності працювати над відновленням рівноваги у торговельних відносинах, зокрема у сфері послуг.

Як розповіли учасники засідання, президент визнав, що перемовини були непростими, однак позитивно оцінив те, що підписана угода створила певну передбачуваність на короткострокову перспективу.

Крім того, він схвально відгукнувся про те, що ЄС не пішов на поступки в аграрному секторі й зберіг чинні стандарти у сфері охорони здоров’я та довкілля.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє The New York Times, пише «Главком».

За словами Трампа, угода встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.

За його словами, ЄС інвестуватиме значні кошти в американську енергетику, а також купуватиме у США військову техніку.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на гольф-полі Трампа у Шотландії, щоб обговорити перспективи торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Переговори відбуваються на тлі попередніх погроз Трампа запровадити 30% тарифи на весь імпорт з ЄС з 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

У своєму вступному слові Дональд Трамп заявив, що торгівля між США та ЄС була «дуже, дуже односторонньою угодою», і обидві сторони «хочуть бачити трохи справедливості». Він висловив сподівання на вирішення кількох питань. У відповідь, фон дер Ляєн зазначила: «Якщо ми досягнемо успіху, я думаю, це буде найбільша угода, яку кожен з нас коли-небудь укладав».