Китай оголосив протест США через продаж зброї Тайваню

Технічний спеціаліст працює над літаком F-16 на базі ВПС у Хуаляні, Тайвань, 8 квітня 2023 рік

Китай пообіцяв вжити «всіх необхідних» заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни

Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Минулого тижня США схвалили транзакцію на суму $330 млн, що передбачає постачання Тайваню запасних частин для винищувачів та інших літальних апаратів. Варто відзначити, що це перша подібна угода з продажу зброї після інавгурації президента Дональда Трампа в січні.

У зв'язку з цим речник Міністерства оборони КНР Чжан Сяоган рішуче засудив дії Вашингтона. «Ми закликаємо американську сторону негайно припинити свою кричущу практику озброєння Тайваню та уникнути підриву розвитку відносин між двома країнами та збройними силами», – заявив Сяоган.

Необхідно підкреслити, що Пекін розглядає Тайвань як власну територію та вважає будь-які військові постачання на острів втручанням у свої внутрішні справи.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився прямо відповісти на запитання, чи захищатимуть американські військові Тайвань у випадку нападу з боку Китаю. Натомість він заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін чудово усвідомлює можливу реакцію Вашингтона.

«Ви про це дізнаєтеся, якщо це трапиться. І Сі Цзіньпін знає відповідь. Під час наших зустрічей він цього питання не підіймав. Люди були трохи здивовані цим», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Дональда Трампа не планує відмовлятися від багаторічної підтримки Тайваню, навіть у рамках торговельних переговорів із Китаєм.

«Якщо хтось хвилюється, що ми можемо укласти торговельну угоду, у якій вигідні умови нам нададуть в обмін на відмову від Тайваню, – ніхто навіть не розглядає такого варіанту», – заявив Рубіо журналістам під час перельоту з Ізраїлю до Дохи, де він має приєднатися до президента Дональда Трампа перед його зустрічами з лідерами азійських країн.

До слова, поглиблена військова співпраця між Росією та Китаєм вийшла на новий рівень: Пекін допомагає Кремлю підтримувати військово-промисловий комплекс і розробляти дрони для війни в Україні, тоді як Москва, у відповідь, сприяє Китаю в підготовці до потенційного військового вторгнення на Тайвань.

The Washington Post посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий хакерською групою Black Moon. Ці матеріали розкривають, як Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах.