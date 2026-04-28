До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT

Якщо війна триватиме до п'ятниці без схвалення Конгресу, вона буде явно незаконною

Поточні військові дії президента Дональда Трампа проти Ірану мають ознаки нелегітимності, оскільки Конгрес США не давав офіційної згоди на оголошення війни. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Згідно з Резолюцією про воєнні повноваження 1973 року, президент має право проводити військові операції без санкції законодавців лише протягом 60 днів. Оскільки відлік розпочався 2 березня (після офіційного повідомлення Конгресу), цей термін спливає вже цієї п’ятниці. Якщо бойові дії триватимуть і надалі, вони фактично опиняться поза межами правового поля.

Основні положення Резолюції про воєнні повноваження:

60-денний ліміт: президент зобов’язаний вивести війська після закінчення цього терміну, якщо Конгрес не оголосив війну або не дозволив продовження операції;

30-денне відтермінування можливе лише за умови письмового підтвердження президентом «неминучої військової необхідності» задля безпеки армії.

протягом 48 годин після початку дій президент має поінформувати законодавців.

Існує значний ризик, що адміністрація Трампа та республіканська більшість спробують обійти закон за допомогою складних юридичних маніпуляцій, щоб виправдати продовження «екскурсії» (як називає війну сам президент). У такому разі вирішальне слово має залишитися за федеральними судами. Попри те, що в минулому суди часто відмовлялися розглядати подібні позови (наприклад, справи щодо дій у Сальвадорі 1982 року, Іраку 2002 року чи Лівії 2011 року), називаючи їх «політичними питаннями», такий підхід фактично нівелює конституційний контроль.

Історичні прецеденти свідчать про інше. На початку XIX століття Верховний суд США у справах щодо «квазівійни» з Францією чітко зазначав, що повноваження на ведення війни належать Конгресу, а дії президента не можуть порушувати акти законодавчої влади. Навіть під час Громадянської війни 1861 року, розглядаючи законність блокади південних портів Лінкольном, суд не ставив під сумнів своє право оцінювати військові повноваження глави держави.

Конституція США (Стаття I, Розділ 8) прямо наділяє Конгрес правом оголошувати війну та встановлювати правила дій на суші та воді, що безпосередньо стосується ситуації в Ормузькій протоці. Батьки-засновники, зокрема Джордж Вашингтон та Джеймс Медісон, наполягали: той, хто безпосередньо керує військами, не може бути одноосібним суддею у питанні початку чи продовження конфлікту. Судова гілка влади повинна виконати свій обов’язок і зобов’язати адміністрацію дотримуватися закону, незалежно від того, чи згоден із цим президент.

Як відомо, адміністрація Трампа, підтримавши жорстку лінію Беньяміна Нетаньягу, розраховувала на швидку капітуляцію Тегерана, проте майже всі прогнози Білого дому виявилися помилковими. Замість очікуваної покори Іран продемонстрував надзвичайну стійкість, а влада в країні перейшла до ще радикальніших генералів. Попри заяви Трампа про стабільність, Ормузька протока фактично залишається заблокованою, що загрожує п'ятій частині світового експорту нафти, а американські військові арсенали виснажуються: уже використано половину запасу крилатих ракет, призначених для стримування Китаю.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.