Ворог атакував порт на Одещині, пошкоджене судно

Лариса Голуб
Порт Одеси
Ілюстративне фото

Російська армія вранці 5 травня обстріляла один із портів Великої Одеси, пошкоджено судно 

Зранку 5 травня російські війська завдали удару по одному з портів Великої Одеси. Ціллю ворога знову стала цивільна морська інфраструктура, внаслідок чого постраждало іноземне судно.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, інформує «Главком».

Повідомляється, що під час обстрілу пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало в акваторії порту. «Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав», – йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

Також повідомляється, що попри атаку, морський термінал продовжує виконувати свої функції, проте з поправкою на безпекову ситуацію.

«Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби», – зазначили в Адміністрації морських портів України.

«Главком» писав, що російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши тактику «подвійного удару» проти працівників ДСНС. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині, де окупанти вбили Героїв-рятувальників. Президент назвав імена загиблих рятувальників – це Віктор Кузьменко, Герой України, який пройшов понад 50 ліквідацій обстрілів, та Дмитро Скриль, який присвятив службі понад 20 років.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.  

