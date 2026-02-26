Головна Світ Політика
Польща підняла авіацію через комбіновану російську атаку на Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Востаннє Польща підіймала свою авіацію через російські удари у ніч проти 22 лютого
фото: zumapress.com

Ворог атакував Україну ракетами та ударними безпілотниками

Польща підняла у повітря винищувачі через комбіновану атакою Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.

«Оперативний командувач збройних сил залучив необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Діють винищувачі, що перебувають на чергуванні, та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності», – йдеться в заяві.

За словами військових, заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення та захист повітряного простору. «Оперативне командування збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Ворог застосував дрони та балістичні ракети.

Як повідомлялося, Харків зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.

