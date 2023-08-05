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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Українська відповідь на російське морське піратство

glavcom.ua
Українські морські дрони наводять жах на російський флот
фото з відкритих джерел

Топити варто будь-які російські суда

Підрив російського танкера морським дроном Служби безпеки України це симетрична відповідь на російське морське піратство, і помста за знищення української морської торгівлі. Попри моє критичне ставлення до багатьох рішень Верховного головнокомандувача Зеленського, які потребують кримінального розслідування, в даному випадку удар дронами по російській торгівлі – це обгрунтоване рішення, яке СБУ та ЗСУ виконали на високому професійному рівні.

Які висновки?

  1. Власники будь-яких суден, які заходять у російські порти, зрозуміють, що оскільки РФ перетворила Чорне та Азовське моря на зону бойових дій, безпечних місць біля російських портів нема, і ризикувати не слід. Будь-які суда РФ у будь-якій точці світового океану повинні розглядатись як цілі, які потребують посиленої охорони на переході та у портах, конвоювання. Це підвищить вартість страхування, страхові ризики, щоб витрати на перевезення з РФ зробити найвищими у світі.
  2. Топити варто будь-які російські суда. Важливо не завдавати пошкодження, а саме топити суда, шляхом завдання групових ударів. Виробництво високоефективних морських дронів потребує збільшення.
  3. Першочерговими цілями на Чорному морі мають стати суда, які перевозять зерно. Бо значну частину зерна, яке перевозять росіяни, вони вкрали на окупованих територіях України. Також удар по танкеру призведе до підвищення цін на нафту на світових біржах, і це вигідно країнам-терористам, типу РФ та Ірану. Підвищення цін на зерно посилить вартість зерна на біржах, і це буде ще одним стимулом, щоб світові держави примусили Путіна відмовитись від ударів по українським портам та по морській торгівлі українським зерном.
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Джерело
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Теги: зерно перевезення росіяни порт Чорне море

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Юрій Бутусов

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