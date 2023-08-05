Українська відповідь на російське морське піратство

Топити варто будь-які російські суда

Підрив російського танкера морським дроном Служби безпеки України це симетрична відповідь на російське морське піратство, і помста за знищення української морської торгівлі. Попри моє критичне ставлення до багатьох рішень Верховного головнокомандувача Зеленського, які потребують кримінального розслідування, в даному випадку удар дронами по російській торгівлі – це обгрунтоване рішення, яке СБУ та ЗСУ виконали на високому професійному рівні.

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