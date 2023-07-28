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Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ
За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити з Путіним
фото з відкритих джерел

Турецькі офіційні особи продовжують наполягати на переговорах щодо зернової угоди через різні канали в Кремлі

Президент Росії Володимир Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів.

За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити з Путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова поки що не відбулася, кажуть дипломати. За їх словами, турецькі офіційні особи продовжують наполягати на цьому питанні через різні канали в Кремлі.

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

До слова, припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року.

Читайте також: Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
Теги: зерно путін Реджеп Таїп Ердоган

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