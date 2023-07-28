Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ

Турецькі офіційні особи продовжують наполягати на переговорах щодо зернової угоди через різні канали в Кремлі

Президент Росії Володимир Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів.

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За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити з Путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова поки що не відбулася, кажуть дипломати. За їх словами, турецькі офіційні особи продовжують наполягати на цьому питанні через різні канали в Кремлі.

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

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До слова, припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року.