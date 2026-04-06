Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося
Кабмін вирішив проблему кадрів у сільському господарстві
фото з відкритих джерел

Водіям без стажу дозволили працювати на сільгосптехніці через дефіцит кадрів

Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для керування окремими видами сільськогосподарської техніки. Відповідне рішення уряду спрямоване на спрощення доступу до роботи в аграрному секторі та розширення можливостей для водіїв, які прагнуть працювати з агромашинами. Про це повідомляє «Главком».

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, нові правила дозволяють водіям із посвідченнями категорій С1, С, D1 та D, навіть без необхідного стажу, працювати на сільгосптехніці без отримання окремого посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про техніку категорій А1, А2, В1, В2 та В3, зокрема трактори, зерно- та кукурудзозбиральні комбайни, а також інші самохідні машини для збору врожаю.

За словами прем’єрки, таке рішення стало відповіддю на дефіцит кадрів у сільському господарстві. Значна частина механізаторів наразі служить у Силах оборони, що створює ризики для проведення посівної та жнив.

«Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт – посівної та жнив. Це складова урядових рішень для гарантування продовольчої безпеки держави», – зазначила Свириденко.

Очікується, що нововведення дозволить аграріям швидше закривати потребу в персоналі та забезпечити стабільну роботу в сезон пікових навантажень.

Раніше уряд запровадив новий механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, покликаний прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав Агенції оборонних закупівель статус централізованої закупівельної організації, що дозволяє їй адмініструвати електронний каталог Prozorro Market і перебрати на себе взаємодію з ринком та частину бюрократичних процедур.

Основний акцент нової системи – закупівля пікапів, які залишаються однією з найзатребуваніших категорій транспорту для підрозділів на фронті. 

Читайте також

РФ накрила Україну ударами під час діалогу Зеленського з Папою
Зеленський розмовляв із Папою Римським в момент масованої атаки РФ
3 квiтня, 14:22
1 квітня українські сили офіційно увійшли на територію аеропорту «Антонов» у Гостомелі
Битва за Київ. 1 квітня 2022 року Сили оборони повністю взяли під контроль Гостомель
1 квiтня, 11:53
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
29 березня, 05:50
Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі
28 березня, 18:53
Трофименко вважає, що студенти повинні мати базові навички, які потрібні в умовах війни
Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти
26 березня, 12:24
Російська атака знеструмила тисячі споживачів
Нічний удар РФ залишив без світла шість областей України: де ситуація найскладніша
24 березня, 10:29
Навіщо Путін знову шантажує Європу газом
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
14 березня, 16:32
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення
Leleka оновила свою пісню для Євробачення: що змінилося?
9 березня, 10:34

Ректор пояснив, чому під час війни кількість аспірантів в університеті Шевченка різко зросла
Ректор пояснив, чому під час війни кількість аспірантів в університеті Шевченка різко зросла
Яке релігійне свято відзначається 7 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 квітня 2026: традиції та молитва
Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося
Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося
Уряд спростив закупівлю пікапів для війська
Уряд спростив закупівлю пікапів для війська
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців
Як будуть вимикати світло 7 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 7 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
