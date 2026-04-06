Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося

Водіям без стажу дозволили працювати на сільгосптехніці через дефіцит кадрів

Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для керування окремими видами сільськогосподарської техніки. Відповідне рішення уряду спрямоване на спрощення доступу до роботи в аграрному секторі та розширення можливостей для водіїв, які прагнуть працювати з агромашинами. Про це повідомляє «Главком».

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, нові правила дозволяють водіям із посвідченнями категорій С1, С, D1 та D, навіть без необхідного стажу, працювати на сільгосптехніці без отримання окремого посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про техніку категорій А1, А2, В1, В2 та В3, зокрема трактори, зерно- та кукурудзозбиральні комбайни, а також інші самохідні машини для збору врожаю.

За словами прем’єрки, таке рішення стало відповіддю на дефіцит кадрів у сільському господарстві. Значна частина механізаторів наразі служить у Силах оборони, що створює ризики для проведення посівної та жнив.

«Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт – посівної та жнив. Це складова урядових рішень для гарантування продовольчої безпеки держави», – зазначила Свириденко.

Очікується, що нововведення дозволить аграріям швидше закривати потребу в персоналі та забезпечити стабільну роботу в сезон пікових навантажень.

