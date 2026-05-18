Меркель опинилася серед головних кандидатів для переговорів із РФ

Меркель знову може отримати ключову роль у переговорах із Росією

У Євросоюзі шукають посередника для контактів із Кремлем, однак кандидатура ексканцлерки Німеччини вже викликала суперечки серед дипломатів.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель увійшла до числа головних кандидатів на роль можливого перемовника між Євросоюзом та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За інформацією видання, у Брюсселі тривають дискусії щодо того, хто міг би представляти ЄС у потенційних контактах із Кремлем, однак остаточної кандидатури поки не погодили.

Серед основних претендентів Politico називає Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Меркель розглядають через її багаторічний досвід контактів із російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Водночас частина європейських політиків критично оцінює її попередню роль у переговорах із Росією та вважає її посередницькі спроби недостатньо ефективними.

Президент Фінляндії Олександр Стубб, за даними Politico, раніше сам виявляв зацікавленість у такій ролі. Однак членство Фінляндії в НАТО може стати серйозною перешкодою для його сприйняття Москвою.

Колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі у Європі вважають більш нейтральною фігурою. Водночас він публічно не заявляв про готовність брати участь у потенційних переговорах.

Окремо видання згадує главу дипломатії ЄС Каю Каллас, яку частина європейських чиновників також вважає потенційною кандидаткою. Раніше вона виступала проти прямих переговорів із Росією, однак згодом допустила можливість призначення спеціального посланника від Євросоюзу. Минулого тижня Каллас заявила журналістам: «Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія».

Проте кілька європейських дипломатів у коментарі Politico висловили сумнів у її перспективах через жорстку антиросійську позицію. Один із дипломатів заявив, що Кремль, імовірно, одразу відкине таку кандидатуру.

«На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду», – сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що у Європі обговорювали можливість залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого раніше підтримував Путін. Однак Кая Каллас виступила проти його кандидатури, назвавши Шредера «відомим лобістом російських компаній».

Серед інших сценаріїв у німецьких медіа згадується можливий «дует» Шредера та чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Прихильники цього варіанту нагадують про дипломатичний досвід Штайнмаєра та його участь у переговорах щодо Донбасу.

За даними ЗМІ, після завершення президентського терміну у 2027 році Штайнмаєр теоретично міг би отримати роль посередника від ЄС у переговорах із Росією.