Путін слідом за Трампом їде до Китаю. Помічник Кремля розповів про зв'язок між поїздками

Путін зустрінеться із Сі Цзіньпіном через кілька днів після переговорів Трампа з лідером КНР
Напередодні візиту до Китаю Путін записав відеозвернення до громадян КНР

Російський диктатор Володимир Путін прибуде до Китаю уже завтра, 19 травня. Напередодні КНР відвідав та зустрівся з Сі Цзіньпіном і президент США Дональд Трамп. Тож помічник Путіна Юрій Ушаков вийшов з коментарем для росЗМІ та повідомив, чи існує зв'язок між цими поїздками, пише «Главком».

«Треба зазначити, що жодного зв’язку між візитами Трампа і Путіна немає. Ми зазвичай заздалегідь узгоджуємо з китайцями план проведення переговорів», – заявив Ушаков.

За словами помічника Кремля, нині відносини між Росією та Китаєм нібито досягли «безпрецедентно високого рівня» та мають характер стратегічного партнерства.

Ушаков також повідомив, що напередодні візиту до Китаю Путін записав відеозвернення до громадян КНР. За його словами, звернення поширять через китайські інформаційні канали.

Під час майбутнього візиту Путіна до Китаю сторони планують обговорити весь комплекс двосторонніх відносин.

Після переговорів очікується церемонія підписання документів. За словами Ушакова, наразі підготовлено близько 40 угод, із яких 21 буде підписана у присутності лідерів.

Попередній візит російського диктатора до КНР відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року. 

Нагадаємо, Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. 

Як повідомлялося, під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання.

Зауважимо, перший день переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Пекіні засвідчив принципову різницю в логіці двох лідерів: американський президент робив ставку на особисту симпатію та розмови про партнерство, тоді як китайський з перших хвилин встановлював межі можливого діалогу.

