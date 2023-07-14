Саміт НАТО: Канада пішла на поступки Туреччині

Ердоган пообіцяв що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу

У Вільнюсі Канада виклала свою позицію Туреччині щодо правил використання будь-яких експортованих технологій і очікує відповіді

Канада розморозила переговори з Туреччиною про зняття експортного контролю над деталями безпілотників після того, як Анкара дала добро на вступ Швеції до НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Цей крок розглядається як одна з кількох поступок, виграних в обмін на турецьке благословення.

Як зазначає видання, зелене світло президента Таїпа Ердогана, яке поклало край більш ніж річному протистоянню заявці Швеції на членство, стало несподіванкою навіть для союзників у себе вдома, які підтримали його, вимагаючи від Стокгольма вжити перших заходів проти груп, які Анкара вважає терористами.

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За рішенням Ердогана, оголошеним напередодні саміту Організації Північноатлантичного договору у Вільнюсі, швидко послідувала заява Вашингтона про те, що Сполучені Штати продовжать передачу винищувачів F-16 за погодженням з Конгресом.

Потенційно важливим кроком для оборонної промисловості Туреччини є те, що член НАТО Канада погодилася відновити переговори про скасування експортного контролю над деталями безпілотників, включаючи оптичне обладнання, сказала особа, знайома з переговорами, відмовившись назвати, оскільки вони не уповноважені обговорювати деталі зі ЗМІ.

Канада призупинила експорт деяких технологій безпілотників до Туреччини у 2020 році після висновку, що обладнання використовувалося азербайджанськими силами, які борються з Вірменією в анклаві Нагірного Карабаху. Цей експортний контроль, який «був введений з важливих причин», залишається в силі, йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

«Прем'єр-міністр обговорив вступ Швеції до НАТО з нашими партнерами у Вільнюсі, в тому числі з президентом Ердоганом», - йдеться в повідомленні.

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Туреччина прагнула «пакетної угоди», сказав співрозмовник.

Канада погодилася відновити переговори з цього питання, яке було заморожено після того, як Туреччина спочатку заперечувала проти заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО минулого року, якщо Туреччина пообіцяла ратифікувати заявку Швеції у Вільнюсі.

У Вільнюсі Канада виклала свою позицію Туреччині щодо правил використання будь-яких експортованих технологій і очікує відповіді. Це означає, що переговори про експортний контроль більше не заморожені, крок, який допоміг зіграти певну роль у закріпленні обіцянки Ердогана щодо Швеції, сказав співрозмовник.

Відповідаючи на запитання, чи веде Туреччина переговори з Канадою про скасування обмежень на експорт, представник міністерства оборони Туреччини сказав, що для союзників по НАТО неприйнятно накладати експортні обмеження один на одного, і "на саміті у Вільнюсі було досягнуто певного прогресу з цього питання».

«Але ми будемо стежити за результатами переговорів і рішенням, прийнятим на саміті у Вільнюсі», – сказав чиновник.

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Раніше поідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.