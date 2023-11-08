США визначилися із новим радником з питань інфраструктури в Україні

Марінер, який виконував інженерні роботи для військово-повітряних і військово-морських сил США, буде радником з питань транспорту в Україні

Сполучені Штати Америки призначили нового радника з питань інфраструктури в Україні. Ним став – Роберт Марінер.

Про це міністр транспорту США Піт Буттіджедж, який прибув із візитом до України, повідомив у твіттері.

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«Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, особливо на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб виконати важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури», – написав він.

Марінер, який виконував інженерні роботи для військово-повітряних і військово-морських сил США, буде радником з питань транспорту в Україні. Раніше він також працював радником радника з питань транспорту посольства США в Афганістані.

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Баттігіг, який зустрівся з українськими урядовцями, щоб обговорити відновлення економіки країни та вплив війни на ланцюги постачання, сказав, що Україна попросила призначити американського радника з питань інфраструктури.

Міністерство транспорту США координує роботу подібних радників при посольствах США в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж. Цей візит до Києва американського чиновника не анонсувався.

Президент Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі.