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Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера
Для обрання спікера необхідна підтримка щонайменше 217 голосів
фото з відкритих джерел

Антиукраїнський кандидат знову провалився на виборах спікера Палати представників США

Нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів. Про це повідомляє CNN.

Так, висуванець від Республіканської партії конгресмен Джим Джордан, якого пов’язують із течією прихильників Дональда Трампа, зміг заручитися підтримкою лише 199 представників власної партії. Лідер демократів у нижній палаті Хакім Джеффріс знову отримав 212 голосів усіх своїх однопартійців. Ще 22 конгресмени – представники Республіканської партії не підтримали кандидата-трампіста та проголосували за інших представників із власної фракції.

Для обрання спікера необхідна підтримка щонайменше 217 голосів.

Водночас серед республіканців і демократів Палати представників обговорюється можливість ухвалити процедурні зміни, які наділять тимчасового спікера Патріка Макгенрі розширеними повноваженнями. Ідея полягає в тому, щоби він міг продовжувати основну законодавчу роботу нижньої палати до обрання постійного спікера.

Нагадаємо, у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером Палати представників США на короткий термін.

Теги: США вибори у США

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