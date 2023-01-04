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Саміт Україна – ЄС: Брюссель не підтверджує місце проведення

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Саміт Україна – ЄС: Брюссель не підтверджує місце проведення
фото з відкритих джерел

Зустріч запланована на 3 лютого

У Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві, а не Брюсселі, як це анонсувала українська сторона.Про це повідомляє DW із посиланням на неназваного чиновника Євросоюзу

Зустріч, як відомо, запланована на 3 лютого, на ній будуть присутні голови Європейської ради та Європейської комісії Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн, а також українські високопосадовці.

До слова, за повідомленням Reuters, запланований саміт Україна-ЄС має відбутися 3 лютого 2023 року в Брюсселі, президент України Володимир Зеленський вже отримав на нього запрошення.

Згодом пресслужба Офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн повідомила, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», – йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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Теги: Європа саміт Україна Київ Брюссель

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