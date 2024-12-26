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Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку
Політика США щодо Африки при Трампі ризикує змінитись
фото із відкритих джерел

Трамп має свій інтерес щодо Африканського континенту

США зміцнюватимуть відносини з країнами Африки після вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише журнал Jeune Afrique з посиланням на фахівців з Африки, які працювали в попередній адміністрації республіканця.

Експерти роблять такий висновок за підсумками аналізу політики США на африканському напрямі під час першого президентського терміну Трампа. Зокрема, тоді американський президент розпочав переговори з Кенією щодо угоди про вільну торгівлю. Крім того, республіканець започаткував організацію Prosper Africa, що об'єднує 17 державних установ з метою зміцнення торгових зв'язків. Також Трамп заснував Корпорацію США з фінансування міжнародного розвитку, яка за п'ять років інвестувала у континент понад $10 млрд.

За словами колишнього спеціального помічника чинного американського лідера Джо Байдена у африканських справах Джадда Девермонта, в інтересах США реалізовувати свої проекти в Африці через важливі корисні копалини, що містяться там, і перспективи нарощування присутності в важливому регіоні, в Африці.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Він планує запровадити додаткові мита для найбільших американських торгових партнерів. Зокрема, новий президент США у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни. 

Також він має плани щодо купівлі Гренландії і хоче забрати Панамський канал.

Теги: фінансування Африка президент корисні копалини журнал переговори соцмережі

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